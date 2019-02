El Bàsquet Girona perd un partit «intranscendent»

El Bàsquet Girona ha perdut a la pista del Vic (83-73) en un partit «intranscendent» per la següent fase de la competició, on els de Quim Costa disputaran la fase per poder pujar a LEB Or.

Els gironins han començat dominant el partit en els dos primers quarts i han aconseguit tenir un avantatge d'11 punts en el segon període (20-31). Tot i això, al descans s'hi ha arribat amb un marcador més ajustat (36-42).

Els de Fontajau han seguit dominant el marcador fins a l'equador del tercer quart, quan els locals s'han posat per davant (50-49) i després el Vic s'ha fet més fort en els últims minuts per emportar-se la victòria (83-73).