El Bàsquet Girona visita el Vic en un partit «indiferent» per a la classificació

A la primera volta, la visita del Vic a Fontajau va arribar en unes circumstàncies molt diferents de les que viuen avui (20.00) els dos equips, quan els osonencs s'enfrontaran aquest vespre a un Bàsquet Girona que ja està classificat per a la segona fase; i que, amb el sistema de competició de LEB Plata, sap que guanyi o perdi avui aquest resultat no tindrà cap incidència en la segona fase. «És veritat que a nivell de classificació ens és gairebé indiferent, però si volem ser un equip de veritat, amb ambició i amb capacitat de superació no ens podem prendre el partit pensant que és indiferent a nivell de classificació», explicava ahir Quim Costa sobre el penúltim partit d'una primera fase que el seu equip tancarà la setmana vinent rebent el Múrcia a Fontajau en un duel, aquest sí, rellevant pel que fa a la classificació (a la segona fase només s'arrosseguen els resultats davants dels equips que passen al teu mateix grup). Girona i Múrcia ja estan classificats per jugar al grup de dalt i, en canvi, el Vic haurà de lluitar per evitar el descens a Lliga EBA.

«És un partit més de la primera fase en el qual tenim l'objectiu de ser cada dia un equip més sòlid i anar millorant detalls», desgranava ahir Costa, que, sense la pressió del resultat, té encara més arguments per insistir en les idees que explicava la setmana passada en una entrevista a Diari de Girona: «L'objectiu principal és intentar que l'equip jugui el millor possible, intentar millorar el nostre joc per anar més cap a un bàsquet agressiu, dinàmic i ràpid que, fins ara, no hem pogut fer amb la continuïtat que m'agradaria. Fent això, partit a partit, arribarem a un punt en què veurem que haurem de prendre la determinació d'ara sí, som-hi. Ja tenim la màxima ambició, però no crec que sigui estar obsessionat tot el dia en el pas endavant final». És a dir que, d'ascens, de moment no se'n parla.