Derbi gironí a l'OK Lliga marcat per les urgències

Aquest cap de setmana es juga el gruix de la dinovena jornada de l'OK Lliga, en què es disputa un derbi gironí marcat per la necessitat i les urgències. El Lloret Vila Esportiva (15 punts) i el Citylift Girona (13), separats a la classificació per només dos punts i ara mateix instal·lats a les posicions de descens es veuen les cares avui a partir de tres quarts de nou del vespre. Hi arriba en més bona forma el Girona d'Enric Torner, que encadena tres jornades sense perdre, amb un parell d'empats contra Caldes i Igualada, i una important victòria a la pista de l'Alcoi, el cuer. De la seva banda, el Lloret de Josep Codina enllaça quatre derrotes que l'han situat quart per la cua. La salvació la marca el Sant Cugat, que té 16 punts i visita la sempre difícil pista del Liceo.