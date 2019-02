Uni Girona: «L'equip té ganes de seguir fent història i allargar més la ratxa de victòries»

Les tretze victòries consecutives que ha encadenat l'Spar Citylift Girona a la Lliga; la reaparició de Bea Sánchez permetent que, des de la setmana passada, Èric Surís treballi amb 10 professionals amb Leia Dongue cada cop més integrada; i la desaparició del virus de la grip que es va passejar pel vestidor de Fontajau durant tot el mes de gener. Aquestes tres premisses no són una bona notícia per al Quesos el Pastor de Zamora, que aquest vespre, 19.30, rep l'Uni amb el complicat objectiu d'evitar una nova derrota com les que va encaixar la setmana passada contra el Gernika (de 26 punts de diferència a la pista de les basques) o fa quinze dies, en el mateix pavelló Ángel Nieto on es jugarà el partit d'avui, davant el Perfumerías Avenida (de 43 punts). «L'equip se sent molt bé, després d'unes setmanes complicades per les grips que van patir algunes jugadores, aquesta hem pogut treballar molt bé amb ganes de sumar la catorzena victòria consecutiva i, en aquest sentit, continuar fent història allargant aquesta ratxa», va explicar ahir el tècnic del conjunt gironí, Èric Surís, que ha pogut entrenar bé en una setmana «neta», sense partit entremig, que no serà habitual perquè l'equip encararà ara l'eliminatòria de vuitens de final de l'Eurocup contra el Szekszard hongarès i la disputa de la fase final de la Copa a Vitòria.

La diferència entre les locals i l'Uni és molt evident. A Girona, el ruixat que es van emportar les castellanes va ser dels que fan història. El 32-2 del marcador en el final del primer quart és un resultat d'aquells que no fan cap bé a la Lliga, tot i que posteriorment, amb jugadores interessants com l'exAvenida Laura Quevedo o la pivot Nogaye Lo, les visitants van maquillar prou bé el resultat final (81-51). «Cada partit és un món, en el de la primera volta a Fontajau vam agafar rendes molt àmplies, però, per exemple, a la pista de Sant Adrià vam patir molt per guanyar-les i el Zamora està empatat amb ells a la classificació i també està molt necessitat de victòries», apuntava ahir Surís, que, d'altra banda, reconeixia que l'equip de Zamora té una rotació molt curta.

I és cert, ara mateix, després de diferents canvis i lesions, el cinc inicial del Quesos El Pastor acapara la majoria de minuts. «Té una base, Stanacev, que és una bona directora de joc, Quevedo està anotant bé aquesta temporada i per dins tenen pivots potents com Nogaye i agressives com Nelson», analitzava Surís sobre un cinc inicial del conjunt de Zamora que completa l'exescorta de l'Uni, Ainhoa López, màxima anotadora de les castellanes en el seu darrer partit contra el Gernika (18 punts).