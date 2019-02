L'Uni pateix més de l'esperat per guanyar a Zamora

L'Spar Citylift Girona ha guanyat a la pista del Quesos el Pastor en un partit on el conjunt entrenat per Èric Surís ha patit més de l'esperat per aconseguir el triomf.

Després d'un primer quart igualat, semblava que les gironines agafaven avantatge amb el 19-31, quan faltaven tres minuts pel descans, però un parcial de 12-0 per les zamoranes ha tornat a posar l'empat al marcador.

En els dos últims quarts el partit ha estat molt igualat i, tot i que les de Surís no han anat mai per darrere el marcador, no han pogut sentenciar el duel fins als minuts finals (61-67).

El joc interior de l'Uni ha estat clau per aconseguir la victòria. Dongue, amb 16 punts i 6 rebots, i Colhado, amb 15 punts i 5 rebots, han estat les jugadores més ben valorades del partit.