El Massi-Tactic s'estrenarà en una prova UCI demà a València

La Volta a la Comunitat Valenciana de demà, diumenge, serà l'estrena del Massi-Tactic al circuit UCI en la primera prova en què competirà l'equip de Torroella de Montgrí, que és el primer equip femení de la història del ciclisme català que competirà en categoria professional. «Tenim moltes ganes de començar i de trencar el gel, és la nostra primera prova oficial UCI. És un circuit amb poca muntanya i molt planer on lluitarem per fer-ho el millor possible», explica el director de l'equip, Àngel González, que, per aquesta primera cita, comptarà amb sis corredores: Teresa Ripoll, Noemi Ferré, Elisabet Llabrés, Mireia Benito, Sandra Moral i Elisabet Escursell.

El Massi-Tactic és l'aposta pel ciclisme femení professional del CC Baix Ter, que, fundat l'any 1990, compta amb una centenar de corredors.