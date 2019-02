Les millors gimnastes de l'Estat se citen avui a Salt

La temporada passada, en la primera edició, el Salt va ser quart en la final de la Lliga, que es va fer al Nou Congost de Manresa. Les saltenques van arribar a la final amb les baixes de Bechdejú, González i Godino i no van poder plantar cara als altres favorits. El títol va ser per a l'Egiba manresà, seguit del Xelska i l'Hospitalet. Les saltenques arriben a la cita amb dues baixes destacades (Nora Fernández i Sara Coll) i presentaran un equip format per Laura Bechdejú, Marina González, Laura Mora, Bonnie Godino, Aida València i Carla Manzaneda.

Aquesta primera fase de la Lliga Iberdrola de Salt es divideix en tres categories, de primera a tercera, i mentre l'equip A del CG Salt competeix a primera, el B ho fa a segona contra Sur, Tempo, Salle Gràcia, Pozuelo, Osona, Covadonga i Vilassar amb les gimnastes Gina Bou, Laia Masferrer, Nicole de Miguel, Berta Álvarez, Mariona Vila, Paula Reina i Paula Verdú.

Aquest matí, entre els 11 i les 13.20, hi haurà la competició de Segona Divisió (Salt B) i a la tarda la de Primera (Salt B) entre les 16.00 i les 18.30. Diumenge al matí hi haurà la de Tercera Divisió, en la qual no participa cap club gironí.