El Reial Madrid es torna a enganxar a la Lliga

El Reial Madrid ha tornat a guanyar l'Atlètic de Madrid dos anys i cinc derbis després (1-3) per tornar a entrar de ple en la batalla per La Lliga gràcies als gols de Casemiro, Sergio Ramos i Gareth Bale en un duel marcat per la polèmica del VAR, que ha anul·lat un gol al conjunt blanc-i-vermell i ha donat per vàlid un dubtós penal a favor dels blancs.

En tot just quatre dies, el Madrid ha empatat al Camp Nou i ha tombat l'Atlètic al Wanda. L'actual campió d'Europa agafa embranzida quan estem entrant a la part decisiva de la temporada.

L'arbitre Estrada Fernández no ha tingut la seva millor tarda. Primer perquè l'1-2 ha arribat després d'un penal que ha començat fora de l'àrea i segon perquè un penal sobre Morata, en una controvertida acció, no ha estat xiulat davant l'estupor de la grada. El derbi de la capital no ha estat exempt de tensió i ha acabat amb un clar perjudicat, els de casa.