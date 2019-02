El Bordils encaixa a la pista del Villa de Aranda la primera derrota de l'any

El Bordils feia tres partits consecutius que puntuava a domicili i encara no coneixia la derrota en aquest 2019. Ahir, el conjunt entrenat per Sergi Catarain va veure com s'acabaven aquestes dues ratxes en perdre a la pista d'un equip situat en zona de descens, el Villa de Aranda (28-21), en un partit que s'havia posat molt complicat per als blanc-i-verds en el primer temps, que mai van aconseguir posar-se per davant el marcador. Les sis baixes que tenien els gironins i la dura defensa local van impedir que els blanc-i-verds poguessin sumar un nou triomf.

Els primers compassos del partit van ser molt igualats. Els locals sempre portaven la iniciativa, però els visitants no perdien la cara al partit. Això va fer que en els primers 13 minuts el marcador fos de 5-5. Però un parcial de 6-0 (11-5) va trencar el partit i va deixar les coses molt coll amunt per als de Catarain, que al descans perdien per sis gols (14-8).

Als sis minuts de la represa el Bordils es va aproximar a quatre gols del rival (16-12). Però aquest va ser el desavantatge mínim que van tenir els gironins, que no van poder entrar dins el partit.

Per altra banda, els locals van aconseguir tenir una diferència al seu favor de vuit gols (28-20), tot i que el final els visitants van aconseguir retallar distàncies (28-21).