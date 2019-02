Derrota de l'Olot al camp del filial del València

Amb la permanència més que ben encarrila, l'Olot arribava avui a la ciutat esportiva de Paterna amb la il·lusió de sumar tres nous punts per alimentar els somni d'acostar-se als quatre primers classificats. I n'ha sortit amb la cua entre les cames, perquè els joves jugadors del filial del València, molt necessitats de punts per escapar-se del descens a Tercera Divisió, han aprofitat dues errades defensives de l'equip entrenat per Raül Garrido per guanyar el guanyar el partit amb gols de Sebas Moyano a la primera part i de Lolo Pla a la segona.

L'excapità del Girona Eloi Amagat ha debutat avui amb l'Olot jugant els darrers minuts del partit.