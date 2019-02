El Figueres vol tornar al camí del triomf davant el Sant Cristóbal

Les últimes set jornades sense aconseguir la victòria, amb dues derrotes i set empats, han fet que el Figueres se situi a sis punts de la zona de descens. Per això, el partit d'aquest migdia a Vilatenim davant el San Cristobal (12.00 h) és vital pels interssos del conjunt arlequinat per tornar a guanyar per esvair qualsevol dubte.

Pel partit d'avui Joan Esteva no podrà comptar amb dos habituals de l'onze: Pere Espuña, per acoumulació de targetes, i Albert Canal, per l'expulsió que va patir la setmana passada en el partit que els figuerencs van perdre al camp del Prat (3-0).