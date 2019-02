Guzmán torna a la llista de l'Olot per visitar el Mestalla

La victòria de diumenge passat (2-0) davant del Conquense, deixa l'Olot molt allunyat del descens i amb els peixos grossos de la competició cada vegada més a prop. Els olotins ja tenen la zona vermella de la classificació a 10 punts i està a 5 punts del Lleida, equip que marca les posicions de play-off. Aquest migdia (12.00 h), els de la Garrotxa s'enfronten al València-Mestalla en un partit en el qual els garrotxins busquen la victòria per somiar amb reptes més ambiciosos que la salvació, mentre que els valencians necessiten guanyar per mantenir viva la possibilitat de sortir del descens. El filial valencianista és cuer, es troba a 5 punts de la salvació i només ha guanyat un partit des que es va enfrontar a l'Olot a la primera volta. Tot i això, Garrido no vol que l'equip es relaxi: «És un rival molt perillós. No és real la classificació. És el filial d'un equip de primera divisió, els conec molt bé i tenen un nivell molt alt».

Garrido tindrà les baixes de Barnils i Marc Cosme per lesió i recupera Iván Guzmán després d'una sobrecàrrega muscular. Qui també estarà a la convocatòria, és Eloi Amagat.