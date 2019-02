El Madrid s'imposa al Metropolitano amb solvència per situar-se segon

Tot i el bon començament dels matalassers, el primer gol del partit va portar la signatura de Casemiro. La pilota va caure al brasiler que de mitja xilena, lliure de marca, va tirar per terra l'esforç inicial de l'Atleti. La resposta va ser clara. Pilotes més directes a l'esquena de Morata, més profunditat i, sobretot, no permetre una còmoda sortida del seu rival. Només deu minuts després va arribar el premi per als de Simeone. Una pèrdua a camp contrari va arribar als peus de Correa que va fer una passada fantàstica perquè Griezmann superés Courtois. El VAR va validar-lo.

Tot i això, un cop més, el Madrid va tornar a colpejar quan menys s'esperava. Vinicius, que va tornar boig Arias a la primera part, va trobar el forat per enfilar l'àrea i va acabar sent atropellat per Giménez. Ramos no va fallar, va marcar el seu vuitè penal de la temporada. A la represa, Morata va empatar amb un gran gol que el VAR va anul·lar per fora de joc. Amb els matalassers bolcats, Bale va signar el tercer amb una polèmica celebració. L'expulsió de Thomas seria la sentència.