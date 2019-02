Oportunitat per ser més líder

L'Athletic i el Barça s'enfronten aquest vespre a San Mamés pendent de Leo Messi, en dubte per unes molèsties físiques que ja li van impedir ser titular al Camp Nou contra el Reial Madrid, però que va convocat, igual que Dembélé. Llavors va ser l'anada de semifinals de la Copa i avui serà un partit de la lliga en què el Barça buscarà enfortir el seu lideratge. Per a Valverde, que ahir va fer 55 anys, el seu únic problema no és l'estat físic de Messi, sinó suplir Arthur Melo, que estarà de baixa durant un mes, després de trencar-se el bíceps femoral de la cama. El brasiler és un dels jugadors més en forma de l'equip i Valverde haurà de decidir-se per Arturo Vidal, Aleñá o, fins i tot, Coutinho, per substituir Arthur. Una altra de les incògnites serà si Dembélé, ja amb l'alta mèdica, torna a disposar de minuts o, fins i tot, té opcions a la titularitat.

Així que mentre Messi segueix en el gimnàs, totes les incògnites s'hauran de resoldre minuts abans del partit a Bilbao. En defensa, Piqué, el jugador amb més minuts en LaLiga, per a fix i Lenglet o Vermaelen es juguen l'altre lloc en l'eix de la defensa. Alba serà baixa per acumulació de grogues, per la qual cosa Semedo i Sergi Roberto es repartiran els laterals.Al mig, la baixa d'Arthur ho canvia tot. Sembla clar que Busquets i Rakitic, malgrat que el croat acumula massa minuts en aquest curs, seran els titulars. Com a tercer migcampista, el més habitual és Vidal, i una altra opció és el del planter Aleñá, que a poc a poc té minuts. En la zona ofensiva, encara més incògnites. Luis Suárez sembla l'únic segur. Malcom podria tenir opcions, com també Dembélé,ja amb l'alta mèdica, però clar tot està en funció de Messi.

L'Athletic, de la seva banda, espera recuperar les bones sensacions perdudes en l'última jornada a Anoeta, on va trencar la ratxa de set partits sense perdre, amb 15 punts sumats de 21 possibles. L'entrenador basc Gaizka Garitano té les baixes per lesió del veterà davanter Aritz Aduriz i per sanció d'Ander Capa.