El Peralada espera redreçar el rumb com a visitant a les Balears

El Peralada-Girona B ja va demostrar tenir el municipal per mà aconseguint un triomf de prestigi davant del Barça B (2-0). Ara, només cal trencar la mala ratxa com a visitant i avui té una nova oportunitat per fer-ho davant de l'Atlètic Balears (12 h). Un rival que té el lideratge de Segona B –defensat pel Vila-real B– a només una victòria i després de l'últim empat contra el Sabadell, s'agafarà a tot per guanyar a Son Malferit.

Els de Chicho se situen a la 13a posició amb 27 punts, deixant el descens a 4. Per al partit d'avui, Kilian i Kevin Soni seran baixa per lesió. Tampoc Paik, Valery i José Suárez que ahir van anar convocats amb el Girona.