Un Uni sense Hampton guanya a Zamora patint

L'Spar Citylift Girona va guanyar a la pista del Quesos El Pastor (61-67) en un partit que va resultar ser més complicat de l'esperat pels interessos del conjunt entrenat per Èric Surís. Tot i així, la treballada victòria fa que les gironines sumin catorze triomfs consecutius a la Lliga Dia, on continuen el capdavant de la classificació.

Però el cert és que les gironines van fer un partit espès, on només van anotar dos triples al llarg dels 40 minuts, obra de Murphy. A més, Surís va decidir no fer jugar Hampton, que arrossegava unes molèsties i «hem decidit que no jugués pensant en el que ens ve, però no és res greu», declarava el tècnic gironí al finalitzar el partit.

El joc interior de l'Uni, amb Dongue i Colhado, va ser clau per aconseguir la victòria. La de Moçambic va anotar 16 punts i capturar 6 rebots, mentre que la brasilera va fer 16 punts i capturar 6 rebots. Les dues van ser les jugadores més ben valorades.

El partit va començar amb una tònica que les de Fontajau no es pensaven. Les locals, agressives en defensa, van posar-se per davant el marcador (11-9), tot i que al final del període les gironines anaven dos punts per sobre (15-17).

Després d'un primer quart igualat, semblava que les gironines no volien deixar la feina per a úlitma hora i van aconseguir un màxim avantatge de dotze punts (19-31). Una diferència que semblava prou àmplia perquè les noies de Surís poguessin afrontar la resta del partit amb tranquil·litat i fer rotacions pensant en el partit de dimecres d'Eurocup a la pista del Szekszard hongarès. Però les locals no van donar el braç a tòrcer i amb un parcial de 12-0 en dos minuts tornava a igualar el partit (31-31). «De manera inconscient hem pensat abans d'hora amb el partit d'Europa quan encara quedava molta feina», deia Surís al final. Tot i així, l'Uni va anar amb avantatge al descans gràcies a una cistella de Laia Palau (31-33).

En el tercer quart, es va continuar amb la igualtat dels 20 primers minuts, tot i que les gironines mai van anar per darrere el marcador i tenien avantatges d'entre un i sis punts. No va ser fins a partir de l'equador de l'últim quart que el conjunt de Fontajau no va poder encarrilar el partit i aconseguir un triomf força treballat (61-67).