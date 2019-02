El vestidor del Llevant, «trist» per la detenció del defensa Toño García

L'entrenador del Llevant, Paco López, va reconèixer ahir que el vestidor està «trist» per la detenció del defensa Toño García, alhora que està pendent «de la decisió dels jutges», i va demanar que tothom s'uneixi «molt més» per fer-se «més forts» i poder així superar «totes les adversitats», centrant-se en el partit de demà contra l'Alabès. «És una situació atípica. Com no podia ser d'una altra manera, el vestidor està trist. Està sota secret de sumari. Creiem, com no podia ser d'una altra manera, en la presumpció d'innocència del nostre jugador i a partir d'aquí em remeto al comunicat que va fer el club i a esperar la decisió dels jutges. S'ha demostrat que som una família i això ens ha de fer més forts», va dir el tècnic. Toño García va ser detingut el passat divendres en el marc d'una operació policial en la qual s'investiguen diversos delictes, com ara els d'extorsió i amenaces.