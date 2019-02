Bataller guia el Quart contra el Salou

El Quart va aconseguir una nova victòria a la seva pista davant el Salou (76-66). El conjunt entrenat per Carles Ribot, que venia amb la moral alta després de guanyar per segon any consecutiu la Lliga Catalana EBA, va aconseguir la segona victòria consecutiva davant un rival que venia en una bona dinàmica de resultats i havia aconseguit cinc victòries en els últims sis partits.

Després d'un primer quart molt igualat que va acabar 18-18, els locals van començar a posar terra per mig en els següents 10 minuts, per arribar al descans amb sis punts d'avantatge (38-32). Va ser en el tercer quart que els gironins van deixar el partit encarrilat, quan a falta de 10 minuts per finalitzar el partit guanyaven per 15 punts (61-46). En l'últim quart, amb els locals ja una mica relaxats amb el còmode avantatge, els visitants van aconseguir maquillar el marcador amb el 76-66 final.

El millor jugador del partit va ser Jordi Bataller, que va aconseguir una valoració de 36, amb 13 punts, 8 rebots i 8 assistències. Eric Jiménez va ser el màxim anotador del Quart amb 24 punts.

Amb la victòria, els de Carles Ribot segueixen segons -amb 12 victòries i 4 derrotes-, a una victòria del primer classificat, el Tarragona, i divendres visita la pista del Martorell.