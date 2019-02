Triomf merescut del Banyoles que s'emporta el derbi gironí de la jornada. Els locals van realitzar una molt bona primera meitat sent superiors en tot moment. Abans d'arribar a la mitja part, els locals van tenir opcions per sentenciar. A la represa, els minuts van anar passant i el Lloret ho va intentar però fins al temps de descompte, no van retallar distàncies. L'heroi del matx va ser Henry Gilham autor de les dues dianes dels banyolins.