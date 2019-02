Una gran defensa rival impedeix que el Girona C marxi amb els tres punts

El Girona C segueix lluitant pel liderat tot i la dinàmica negativa, però en aquesta jornada només es va emportar un punt de l'enfrontament amb el Rubí. La superioritat tècnica dels gironins s'ha vist frenada per una gran defensa visitant, que ha centrat tots els seus esforços a protegir la porteria. Tot i les quantioses ocasions locals, que han fet lluir Uri, el marcador no s'ha mogut, i dos punts que s'escapen degut al gran treball defensiu del Rubí. A la propera jornada el Girona C visita el Sabadell Nord.