El Llagostera guanya en el complicat camp del Cerdanyola

L'objectiu de la promoció d'ascens a Segona Divisió B és queda cop més a prop. Ahir, el Llagostera va vèncer en el complicat camp del Cerdanyola (2-3), on només hi havien guanyat dos equips fins ahir, i suma tres punts més per continuar en la segona plaça. El conjunt entrenat per Oriol Alsina va sortir endollat i va encarrilar el partit en poc més de mitja hora de joc.

Els de la Costa Brava van sortir al terreny de joc amb la intenció de marcar el primer gol ràpid. En una de les primeres ocasions del partit, Moussa ho va provar de xilena. Els locals, que venien de perdre al camp del Terrassa, també ho van intentar, però Marcos va estar molt segur sota pals.

Va ser al minut 20 que va arribar la primera diana visitant. En un córner botat per Pitu, Amantini arribava amb potència per marcar de cap el 0-1. I a partir d'aquí els blaugrana es van fer forts. El 0-2, al minut 30, obra de Gil Muntadas després d'un mà a mà davant Del Río, i el 0-3, tres minuts més tard, amb un gol olímpic de Pitu, feia que el Llagostera encarrilés el partit abans del descans.

Els barcelonins, lluny de venir-se avall, van voler retallar distàncies abans de finalitzar la primera part, però es van trobar amb un genial Marcos a la porteria.

En la segona meitat, el tècnic del Cerdanyola va donar entrades a homes ofensius per poder marcar el gol que els fagués entrar dins el partit. De fet, els d'Oriol Alsina van estar poc actius en atac en els segons 45 minuts.

Els locals apretaven, i van trobar recompensa amb un gol de Cano al minut 67 de partit que encoretjava l'afició local. Però els visitants van defensar bé davant un rival que no va crear massa ocasions i van mirar de sortir a la contra per sentenciar el partit. Al minut 89, Cano marcava el 3-2, però ja no hi havia temps per a més i els tres punts van viatjar fins a Llagostera.