No se´n surten fora de casa

El Peralada-Girona B encara no ha aconseguit sumar cap punt fora de casa des que va començar l'any 2019. Els nois de Chicho tenien ahir una prova de foc davant l'Atlètic Balears, el segon classificat. Per la mínima, però tampoc se'n van sortir i amb la nova derrota (1-0) se situen a només un punt del play-out. Mentre que els de Manix Mandiola es fan més forts col·locant-se a només un punt del líder Vila-real B.

Aquesta vegada, el vent no va bufar a favor dels alt-empordanesos. Que després de la bona experiència de la jornada anterior al municipal contra el Barça B, veien com les ratxes impossibilitaven el seu joc. Sobretot, l'aeri. Per acabar-ho d'adobar, el Peralada va topar amb un rival decidit a enllestir-ho ben ràpid. Immediatament (m. 3), Villapalos va superar Marc Vito però l'àrbitre anul·lava el gol local per una falta al porter. Davant la pressió de l'Atlètic Balears, els de Chicho van mantenir-se ben ordenats dins la seva àrea sense poder impedir que arribés el segon. També anul·luat pel col·legiat, que va interpretar que la pilota havia sortit prèviament del terreny de joc. Gairebé no podien tenir la iniciativa, però frenar els peus als locals ja era un gran què per arribar al descans amb l'inconvenient que Giorgi va haver de ser substituït al 37 per una lesió a l'espatlla.

A la segona part, els de Manix no van afluixar, sinó tot el contrari. Vito va intervenir amb una gran posada en escena escapçant un gol de Samuel que els mallorquins ja cantaven. Encara que no trigarien massa a aconseguir-ho. Traient l'estabilitat als xampanyers, Vega va posar l'únic gol que pujaria al marcador amb una rematada al primer pal. Veient que l'Atlètic Balears havia aconseguit portar el partit per on volia, Chicho va apostar pels canvis fent debutar el mallorquí Marc Baró, un dels fitxatges d'aquest mercat d'hivern. Entre el defensa i Jofre Cherta van donar un revulsiu a l'equip que va intentar generar jugades per crear perill a la porteria de Carl sense sort. Una vegada més topaven amb els locals.