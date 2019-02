La Palamós Optimist Trophy de vela infantil reuneix 550 vaixells d'arreu del món

Palamós es converteix aquests dies en la capital internacional de la vela infantil. L'espai del Peix de Palamósha acollit aquest matí la presentació de la 30a Palamós Optimist de vela infantil, una regata de caràcter internacional que se celebrarà del 14 al 17 de febrer. El Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós ja fa mesos que va tancar les inscripcions i enguany el sostre se situa en una participació d'èxit: 550 participants, 30 països i 4 continents.

"Hi ha una llista d'espera de més de 100 participants perquè no hi podem encabir-hi tota la demanda". El vicepresident esportiu del CNCB-Vela Palamós, Miquel Aviñó, s'ha mostrat molt satisfet de la resposta dels participants, i ha assenyalat que "la Optimist Trophy és la segona regata a nivell mundial amb més participació de regatistes després de la del llac de Garda d'Itàlia". Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Lluís Puig, ha valorat l'importància de l'esdeveniment en una època de temporada turística baixa: "durant el passat cap de setmana es va poder veure al poble una afluència de públic més nombrosa a l'habitual i això ens ajuda a dinamitzar el municipi".

Qui tambéha assistit a l'acte de presentació de la prova ha sigut Carles Salgas, delegat d'Esports de la Diputació de Girona. Salgas va parlar de l'impacte econòmic de la prova, tant per Palamós com per a la comarca del Baix Empordà: "calculem que a una mitjana de 100 euros per habitació d'hotel, ens dóna un resultat de més de 350.000 euros de benefici", ha detallat. A l'espai del Peix, també s'ha comptat amb la presència de Josep Isern, en representació de la Federació Catalana de Vela, que ha definit la Palamós Optimist Trophy com un "tresor" i ha recordat que, malgrat no ser una prova classificatòria en el calendari de l'especialitat, s'ha convertit en un referent internacional de la vela infantil. Una opinió que també va compartir Josep Pujols, representant de la Secretaria General de l'Esport a Girona, que ha lloat la feina organitzativa del Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós.

L'Optimist Trophy pren el relleu del seu germà gran, la Christmas Race, que se celebra per Nadal i que suma 43 edicions. Per tant, entre la Christmas Race i la Palamós Optimist Trophy, la vila de Palamós compta amb 73 edicions de proves de vela consolidades a les seves aigües. En aquest sentit, l'eslògan de fa una pila d'anys que diu: "Palamós, paradís de la vela", pren més força i significat que mai. A diferència de la passada Christmas Race, en aquesta ocasió, sí que hi haurà entre la nombrosa participació, esportistes locals que pertanyen al CNCB-Vela Palamós, es tracta d'Ona Garcia, Miquel Palomares, Antoine Ogasenov i Arià Auladell, tots quatre, de la vela escolar que incentiva el municipi.