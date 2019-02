Ter Stegen evita la derrota del Barça a San Mamés

Marc-André Ter Stegen va impedir ahir la derrota del Barça a San Mamés amb dues esplèndides parades a xuts de Markel Susaeta i Iñaki Williams que van ser les millors ocasions del clàssic a Bilbao davant l'Athletic Club que va acabar sense gols. El 0-0 final va ser potser massa premi per a un Barça que no va generar oportunitats de gol, tot i que sí que va mantenir la iniciativa en el joc durant més temps. I potser massa càstig per a un Athletic que va tenir les millors ocasions i va aguantar estoic l'infructuós domini visitant del segon temps. Amb aquest empat, els d'Ernesto Valverde cedeixen dos dels vuit punts que mantenien a la taula sobre el Reial Madrid, que ara queda a sis, i amplia en un, a set, la diferència sobre l'Atlètic de Madrid, que va caure a la tercera plaça.

Al final va jugar Messi, el dubte que sobrevolava abans del partit. I, per tant, també va sortir Balenziaga per fer una parella de ball clàssica en l'última dècada. El que no va jugar va ser Muniain, un dels cinc canvis de Garitano respecte a Anoeta. El matx va arrencar amb l'Athletic més intens i també amb més perills. Fins al punt que Ter Stegen va ser el millor dels visitants en una primera meitat en què els lleons van gaudir de tres bones ocasions per marcar. La primera, la millor de totes, un tret amb efecte des de la frontal de Susaeta que el porter alemany va enviar a córner amb una felina estirada a mà canviada.



Les dues següents van ser de Raúl García.

De la seva banda, del Barça, a veure-les venir gairebé tota la primera meitat, tot i que buscant el camp rival sense embuts amb pilota sobretot pel costat de Semedo, el millor va sortir de les botes de Messi. Primer per centrar sobre Suárez una pilota que només va aconseguir pentinar l'uruguaià; després per buscar una vaselina a una pilota refusada per Herrerín que li va sortir alta, finalment en un xut des de la frontal que se li va complicar més del que s'esperava el meta basc.

La segona part va començar de manera molt diferent a la primera, ja que el setge dels visitants va ser total des del principi. El Barça es va fer completament amb la possessió, Messi entrava cada vegada més en joc i l'Athletic semblava en mode agonia. Tot i això, els de Valverde no concretaven ocasions més enllà d'una falta llunyana que se li'n va anar alta al de Rosario. És més, potser la millor oportunitat en els primers 20 minuts de la continuació va ser un xut de Sanjosé després d'una contra local que es va anar fora prop del pal.

Ja havien començat a arribar els canvis, a l'Athletic per donar aire a un equip ja castigat i que Muniain intentés trobar al desatès Williams, i al Barça conseqüència del gris matx de Vidal i Coutinho. I Muniain va trobar Williams, però la pantera es va trobar amb Ter Stegen, que va fer la seva segona gran aturada de la nit. Aquest cop a un xut gairebé a boca de canó que Williams va ser capaç de treure quan la pilota li havia quedat una mica enrere. Va ser l'última oportunitat de qualsevol dels dos equips en una final de setge barcelonista i defensa d'un Athletic que, tot i això, no va renunciar als contraatacs.