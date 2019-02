Carol Routier: «Estic contenta que la vida m´hagi donat una segona oportunitat i pugui tornar a competir»

El 23 d'abril de l'any passat, fa encara no deu mesos, Carol Routier va ser envestida frontalment per un cotxe mentre s'entrenava amb bicicleta prop de Sant Miquel de Campmajor, a la carretera que va de Banyoles a Olot passant per Santa Pau, en un accident que li va provocar múltiples ferides i lesions a l'escàpula, la clavícula, al pulmó... Operacions, moltes hores de recuperació i el convenciment que, després de no poder acabar per un problema mecànic el triatló dels Jocs de Rio de Janeiro, cap lesió la deixaria sense allò que tenia planificat: tornar a ser olímpica a Tòquio el 2020. «No sé si serà la temporada vinent o a finals d'aquesta, però segur que hi tornaré; no permetré que es digui que em vaig retirar per un accident», explica Routier en una entrevista en aquest diari el passat mes de juny. Llavors encara no havien passat dos mesos de l'accident i diumenge, a Sud-àfrica, Carol Routier va tornar a nedar, pedalar i córrer a la prova de la Copa del Món de Ciutat del Cap. «Estic molt contenta que la vida m'hagi donat una segona oportunitat i que pugui tornar a competir en àmbit internacional», va explicar Routier a Triatlón Notícias després d'acabar vintena en una prova que marca l'inici del seu camí en la lluita per a la classificació olímpica.

Si res no canvia, la següent cita de Routier serà encara més ambiciosa perquè canvia una prova de la Copa del Món, com aquesta de Sud-àfrica, per la primera prova de l'any de les exigents Sèries Mundials de triatló on hi ha les millors especialistes mundials. Serà el 8 de març a Abu Dhabi.

«Venia sense expectatives i la veritat és que estic molt contenta amb el resultat i per la gran carrera que han fet les espanyoles», va explicar Routier després de la prova de Ciutat del Cap, que es va fer amb la modalitat d'esprint (750 metres de natació, 20 quilòmetres en bici i 5 de cursa a peu). La triatleta banyolina va acabar en la vintena posició amb un temps de 59.26. 9.22 en la natació, 30.09 en la bici i 18.53 corrent. «El retorn de la Carolina és una gran alegria, el seu resultat a Sud-Àfrica indica que està en bona forma, es va mostrar bastant competitiva i al final el cansament li va passar una mica de factura en la cursa a peu», va explicar ahir a Catalunya Ràdio el seleccionador espanyol, Iñaki Arenal, qui va apuntar que «esperem que pugui fer tota la segona part de la classificació olímpica al complet i arribar en plena forma al 2020». A Ciutat del Cap, la victòria va ser per a la japonoesa Ai Ueda, amb un temps de 57.23, amb les espanyoles Míriam Casillas, sisena; Sara Pérez, vuitena; i Anna Godoy, onzena. «Penso en els Jocs de Tòquio del 2020, ja tenia decidit competir internacionalment fins allà i això no ha canviat; el 2020 tindré 30 anys i estaré en un bon moment de la meva carrera», assegurava Carol Routier en l'entrevista del juny passat. Diumenge, a Sud-àfrica, la banyolina va fer el primer pas per arribar als que serien els seus Jocs Olímpics consecutius, els de Tòquio 2020.