«El factor pista pot ser determinant contra el Szekszard»

L'MBA Moscou ja va obligar l'Uni a remuntar per superar l'eliminatòria de setzens de final, derrota 71-69 a Rússia i victòria 73-63 a Girona, i des del vestidor de Fontajau tenen clar que ara contra el Szekszard hongarès tornar a tenir el factor pista a favor és una gran notícia. «Serà un partit difícil, perquè omplen el pavelló amb una molt bona afició, però estem molt positives per portar cap aquí una victòria o, si no pot ser, un resultat que ens permeti acabar de resoldre aquí l'eliminatòria», explica l'experimentada base de l'Spar Citylfit Girona, Núria Martínez.

El segon entrenador de l'equip, David Muñoz, també avisa que el Szekszard és «un equip molt dur que, sobretot a la seva pista on el públic apreta molt, ens pot treure del partit». «La fortalesa d'aquest equip recau sobretot en l'aspecte defensiu, tant les jugadors exteriors com les interiors són molt dures en el contacte, i això sumat a la permissivitat arbitral que hi ha en competició europea els hi permet mantenir aquesta agressivitat durant tot el partit», destaca Muñoz d'un equip on sobresurten l'escorta sueca Frida Eldebrink i la pivot australiana Abby Bishop.