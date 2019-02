El futbol femení bat rècords a Girona amb un miler de fitxes

El futbol femení bat rècords a Girona, on aquesta temporada ha trencat el seu sostre de llicències, que supera ja el miler. És clar que encara hi ha un llarg camí per recórrer, que «molt de tant en tant» aquí també es veuen «casos aïllats» com els insults masclistes que fa un parell de caps de setmana van obligar a aturar un partit a Terrassa, però com apunta el delegat de la Federació, Jordi Bonet, «estem anant en la bona direcció, en part gràcies al programa que impulsem des de la FCF, que amb el nom d' Orgullosa ha destinat un milió d'euros en ajudes als clubs i a la promoció del futbol entre les dones».

Clubs de referència com el Girona i l'Olot ja tenen també equips de noies, i el Figueres va en camí d'afegir-s'hi la propera temporada. Bonet apunta que una de les claus per seguir creixent «és que les entitats que tenen un futbol base notable, amb 200 o 300 nens, però sense cap nena, també facin l'aposta». De moment en cinc temporades s'ha passat de les 803 fitxes que hi havia el curs 2014/15 a les 1.064 de l'actual. Són bones dades si es té en compte que a tot Catalunya hi ha unes 6.000 llicències femenines, que inclouen des de les nenes més petites (benjamines) fins a la categoria sènior. «Al País Basc i a Múrcia no arriben a les 2.000 fitxes en tota la comunitat, i nosaltres, només a Girona, estem a més de la meitat», afegeix Bonet, per acabar de demostrar amb més dades que el fenòmen del futbol femení està arrelant a Girona. Això sí, el miler de fitxes del futbol femení encara queda lluny de les 16.000 que hi ha a la demarcació en futbol masculí.

Des de la Federació s'aposta fort per impulsar el futbol femení des de la base. Les nenes, fins a infantil, poden jugar barrejades en equips de nens però, a partir de cadet, ja només ho poden fer exclusivament en categoria femenina. Ara mateix els principals clubs de referència de la demarcació en futbol femení són el Sant Pere Pescador, que competeix a Segona Divisió, la categoria que hi ha just per sota de l'elit, la Lliga Iberdrola; el Porqueres i el Pontenc, que estan a Preferent; el Santa Eugènia, l'Olot i l'Estartit, de Primera Divisió; i el Girona, el Cabanes, el Ripoll At., el Cassà, el Pontenc B, el La Pera i el Sant Pere Pescador B, que estan a Segona. En aquesta categoria Girona, líder, i Cabanes, segones, pugnen per l'ascens. L'Estartit, que fa uns anys havia sigut el gran referent del futbol femení a la demarcació, passa per un mal moment i ha anat perdent categories, fins al punt que ara és cuer de la seva. Per contra han sorgit d'altres entitats com el Gerunda, que també des d'una clara aposta per la base, pretén dinamitzar el futbol femení.

Des de LaLliga també s'ha donat un clar suport al futbol femení, professionalitzant la Lliga Iberdrola, potenciant les transmissions televisives i donant molta visibilitat al producte. El mes passat, sense anar més lluny, el partit entre l'Athletic Club i l'Atlètic de Madrid, corresponent a las semifinales de la Copa de la Reina, va dur 48.121 espectadors a San Mamés, batent d'aquesta manera el rècord d'assistència d'un partit de futbol femení a Europa. Per Jordi Bonet tots aquests símptomes «demostren que el futbol femení està creixent» i malgrat que de moment es veu lluny que un equip gironí pugui tornar a l'elit, d'on va caure l'Estartit el 2012, «les bases s'estant creant».