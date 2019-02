Les autoritats forenses de Bournemouth van informar ahir de les causes de la mort del futbolista argentí Emiliano Sala després de desaparèixer el 21 de gener mentre viatjava en avioneta de Nantes a Cardiff. La mort de Sala va ser causada per lesions al cap i al tronc. El cos del pilot encara no s'ha trobat i la seva família ha engegat una campanya per finançar-ne la cerca.