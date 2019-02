Marc Gasol ja brilla amb els Toronto Raptors

El pivot català Marc Gasol, que ha tingut un debut "somiat" davant els seguidors dels Raptors de Toronto, el seu nou equip, har reconegut que s'havia sentit molt còmode amb tot el partit que han guanyat per 127-125 contra els Nets de Brooklyn amb un bàsquet final del seu company Kawhi Leonard.





"He de reconèixer que m'he sentit molt còmode des que he sortit a la pista per la manera com em van rebre els aficionats", ha declarat el també president del Bàsquet Girona, qui ha jugat el seu segon partit amb els Raptors, el primer a Toronto, després que dijous passat els Grizzlies de Memphis el van traspassar. El jugador de Sant Boi ha aportat, i va encertar 1 de 2 des de la línia de personal.Gasol també ha capturat sis rebots defensius i ha repartit dues assistències. Marc Gasol ho ha fet tot bé en el partit de debut davant els seguidors dels Raptors que l'han rebut una gran ovació i Gasol els ha obsequiat amb 11 punts en el primer quart, sent el jugador més destacat de l'equip de Toronto., ha declarat Gasol sobre la gran benvinguda que ha tingut "M'he sentit com un principiant una altra vegada. És una gran sensació tenir-la".L'entrenador dels Nets, Kenny Atkinson, també ha elogiat Gasol i l'ha definiti com el jugador clau en el triomf dels Raptors., ha dit Atkinson. "Realment la seva integració a la banqueta va fer que la segona unitat dels Raptors fos encara més perillosa que el primer equip".