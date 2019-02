Nou mesos i mig després de ser envestida frontalment per un cotxe quan s´entrenava

«Tinc clar que per fer vida normal no tindré cap problema, encara que ara no tinguem clar com em quedarà la mateixa elasticitat que tenia en el braç, això tampoc em portarà un problema per fer vida normal perquè d'aquí a vint anys potser no aniré a nedar». Això deia Routier al juny, i ara, uns mesos després, no només fa vida normal sinó que ha tornat a competir internacionalment complint allò que li havia dit la seva parella, Mario Mola (dos cops campió del món de triatló), just després de l'accident: «Que res no et retiri a tu, plega quan tu decideixis plegar».