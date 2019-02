El Palamós trenca el conveni amb la Fundació i crearà la seva pròpia base

«Aquest comunicat no sorprèn a ningú. Continuar amb aquesta situació és ridícul, per tant, que cadascú segueixi el seu camí». Són paraules de Patxi Otamendi, president del Palamós. Era una evidència que les relacions entre el seu club i la Fundació Esportiva Palamós no eren gens bones, motiu pel qual el desenllaç de ruptura entre totes dues parts, que es va fer públic ahir, no va sorprendre. El Palamós va emetre un comunicat en què explicava els motius del trencament del conveni de col·laboració. Segons el club, és per l'incompliment dels acords establerts. Va explicar que, en virtut del compliment íntegre del contracte, aquesta desvinculació no serà aplicable fins al juliol.





???? [COMUNICAT] Comunicat oficial del Palamós CF pic.twitter.com/WQCsjj177s — PALAMÓS CF ???? (@palamoscf) 11 de febrer de 2019

Paral·lelament, el degà treballa en la creació del seu nou futbol base i en breu informarà dels períodes d'inscripció i dels equips que es constituiran. «Hem arribat al límit i a partir d'ara el Palamós continuarà el camí sol».Otamendi raona els incompliments citats en el comunicat dient que «bàsicament són econòmics; fa dos mesos vam entregar un escrit a la Fundació perquè acreditessin el pagament de la quota de l'any passat i la d'enguany i ni tan sols ens han contestat». Segons el president, «hem intentat redireccionar la situació però si dues parts han d'arribar a un acord ambdues han de voler». Per tant, el Palamós no renovarà el contracte el proper 30 de juny amb la FE Palamós.Respecte els equips que el club constituirà, Otamendi explica que «començarem amb el que ens obliga la Federació, que és tenir un filial o un futbol base», afegint que «obrirem un període de preinscripcions que ens marcarà quants equips podrem tenir i a quines categories»Segons Otamenti, «la relació que hi ha hagut amb la Fundació des de la meva arribada només ha estat per part meva perquè tots els gestos els he fet jo per intentar desbloquejar la situació». Diu també que «en cap moment he rebut ni una trucada ni un missatge per part d'ells», destacant que «la Fundació està comercialitzant la marca Palamós C.F. des de fa temps i el club no en veu ni un euro». El president considera que aquesta desvinculació «no implica que haguem de ser enemics, passarem a ser competidors». Igualment explica que s'han fet consultes encara no de manera oficial amb l'Ajuntament per veure la disponibilitat de les instal·lacions esportives i coordinar espais i horaris. Palamós C.F, FE Palamós i Global Palamós C.F., aquestes seran, a partir de la temporada vinent, les tres entitats de futbol base del municipi.