Aguantar a Szekszard i «resoldre» a Girona

Núria Martínez les ha vist de tot colors en el bàsquet europeu i la veterana base de Mataró tenia ahir ben clar que aquesta tarda l'Spar Citylif Girona no ho tindrà gens fàcil a la pista del Szekszard hongarès en l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup (18.00, TVGi i Esport3). «El factor pista pot ser determinant contra el Szekszard», resumia Núria Martínez, que, com la resta del vestidor de l'Uni, sap que l'eliminatòria no s'acabarà avui a la ciutat hongaresa, a uns 200 quilòmetres de Budapest, i que dimecres vinent hi haurà una cita important a Fontajau. «És un equip molt dur que, sobretot a la seva pista, on el públic apreta molt, ens pot treure del partit», explica al seu costat l'ajudant d'Èric Surís a la banqueta de l'Uni, David Muñoz, sobre els perills d'una pista on el Szekszard només ha perdut un partit en tota la temporada entre Lliga hongaresa i Eurocup. Va ser contra el potent Sopron de Roberto Íñiguez per 56-67 el mes d'octubre (Queralt Casas encara no havia fitxat per l'equip de l'extècnic de l'Uni).

L'Spar Citylift ha arribat a aquesta eliminatòria després d'haver de remuntar contra l'MBA Moscou en els setzens de final, derrota 71-69 a Rússia i victòria 73-63 a Girona, però el camí del Szekszard és un exemple més clar de la importància del factor pista en les competicions i del que es trobarà l'Uni aquesta tarda. En l'anada dels setzens de final, les hongareses van perdre de 17 punts a la pista del Bydgoszcz polonès (77-60) i, una setmana després, les jugadores que entrena el serbi Zeljko Djokic van capgirar l'eliminatòria amb un contundent 86-60 tot i no poder comptar amb la nord-americana Erica McCall. «La fortalesa d'aquest equip recau sobretot en l'aspecte defensiu, tant les jugadores exteriors com les interiors són molt dures en el contacte, i això sumat a la permissivitat arbitral que hi ha en competició europea els permet mantenir aquesta agressivitat durant tot el partit», apuntava ahir Muñoz, que parlava de l'escorta sueca Frida Eldebrink, de la pivot australiana Abby Bishop i de l'esmentada McCall com les jugadores més importants del Szekszard.

En el partit de tornada contra el Bydgoszcz, Eldebrink va brillar amb 24 punts i 9 assistències i Bishop va aportar 17 punts. «Eldebrink és una gran tiradora per a qui l'equip busca moltes situacions perquè tingui bons tirs sobretot després de bloc; McCall és molt dura i intensa en el rebot mentre que Bishop és més talentosa, capaç d'obrir-se a tirar de tres punts, de jugar al pal alt...»