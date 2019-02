Demostració de força del PSG a l'estadi de l'United (0-2)

El París Saint-Germain va aconseguir una victòria molt important per apropar-se als quarts de final de la Lliga de Campions després de derrotar el Manchester United (0-2) al partit disputat a Old Trafford, un duel que es va decidir a la segona meitat i que deixa els anglesos molt a prop de l'eliminació a la màxima competició europea. L'equip Thomas Tuchel va ser superior des de l'inici amb un gran Mbappé, tot i que no va trobar el seu premi fins a la segona meitat.



El Roma va guanyar el partit d'anada al FC Porto (2-1) a l'Estadi Olímpic de la capital italiana, agafant avantatge gràcies al doblet d'un Nicolò Zaniolo que va imperar sobre un Porto que, tot i la reacció tardana, haurà de remuntar a casa. En tot cas, segueix oberta una eliminatòria en què el Porto va sortir viu de Roma. Els locals, en la primera victòria sobre el Porto a la Lliga de Campions en cinc partits, van tenir més ocasions, però els pals i Iker Casillas van fer que l'equip lusità es mantingués viu, i sobretot el gol d'Adrián López posa emoció a l'eliminatòria.