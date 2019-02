Dotze clubs gironins lluitaran a Reus pel campionat català de grups de xou

El pavelló Olímpic de Reus serà l'escenari aquest cap de setmana del campionat de Catalunya de grups de xou. El patinatge gironí hi estarà representat per dotze clubs, en una competició que estarà dividida en dues jornades i en què s'entregaran els bitllets per al campionat d'Espanya del mes de març. Una vegada més, i sobretot després que el campionat gironí fos per al CPA Girona, trencant 16 anys d'hegemonia del CPA Olot, el duel entre el subcampió i el campió mundial serà un dels grans atractius del cap de setmana. A Fontajau, Bacterium es va imposar amb claredat davant No em tallis les ales, però les garrotxines han aprofitat aquestes setmanes per perfeccionar el seu disc i intentaran capgirar la situació a Reus. Els grups grans competiran dissabte a partir de les 18.10 h. En aquesta modalitat també hi seran el CE Figueres i el GEiEG. Segons el sorteig de l'ordre de sortida, les grupistes actuaran en primer lloc, després ho faran les empordaneses, el CPA Olot serà cinquè i el CPA Girona, l'últim participant.

La jornada de dissabte s'haurà obert a 3/4 de 5 de la tarda amb les actuacions dels quartets. Hi seran, com a representants del patinatge gironí, el CP Bescanó, que al campionat de Girona va desbancar de la primera posició el CP Guixolenc, guanyador l'any passat; el club ganxó, que va ser segon, i el CP Hostalric, que tancava el podi a Fontajau.

En la categoria de xou petit, que entrarà en dansa diumenge, no hi va haver sorpreses en el campionat de Girona, i com en les dues últimes edicions, el triomf va tornar a ser per al PA Maçanet, que va aconseguir la millor puntuació gràcies al seu treball Follow Me. Segon classificat va ser el FD Cassanenc i va tancar el podi el CP Llagostera. Tots tres seran aquest cap de setmana a Reus, on a més a més també hi va obtenir bitllet el CP Bisbalenc. El CP l'Aldea es perfila, un cop més, com el rival a batre.

Per últim, en la categoria júnior, que també competirà diumenge, hi seran el CP Bescanó, que a Girona va repetir la victòria de l'any passat amb el nou disc Nit d'il·lusions; el CP Celrà i el PA Maçanet, que van completar el podi en aquesta categoria, i el CPA Olot, que va acabar quart en una prova molt renyida. El campionat català reunirà entre dissabte i diumenge a Reus uns 700 esportistes al pavelló Olímpic. Les actuacions de grups grans i dels petits es podran seguir en directe per les televisions locals de La Xarxa. Les últimes entrades a la venda encara es poden comprar per www.ticketea.com i a les taquilles. El campionat català donarà l'accés al d'Espanya, que es farà el mes que ve (8 i 9) a Guadalajara. Aquest és un any molt especial perquè el Mundial serà a Barcelona al juliol dins dels Roller Games.