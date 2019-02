Un empat contra el Lleida treu el Citylift Girona de la zona de descens (2-2)

El Citylift Girona ha encadenat el cinquè partit sense perdre i gràcies a l'empat obtingut anit contra el Lleida a Palau ha sortit dels llocs de descens de l'OK Lliga. Ara els gironins sumen 17 punts, un més que el Sant Cugat, que va caure golejat contra el líder, el Barça (3-7). El Lloret, que dissabte visita el cuer, l'Alcoi, sortirà del descens i hi tornarà el Girona si suma els tres punts (arribaria als 18). Tot el que sigui sumar, en la situació del Girona, és bo, i més contra un rival de la zona alta com el Lleida, botxí dels de Josep Enric Torner a l'Europa Cup amb una golejada a Palau per 1-6 el desembre passat. Ahir les coses van ser molt diferents, els locals sempre van anar per davant i es van quedar a les portes de la victòria. Ho va impedir un doblet de Maxi Oruste, que a sis minuts del final firmava el 2-2 definitiu. El Girona s'havia avançat a la primera part gràcies a Oriol Garcia i a la represa, poc després de l'1-1, Marc Gómez havia tornat a desequilibrar la balança.

Ara el campionat, a banda de dos partits d'aquesta jornada que es jugaran dissabte, s'atura fins al 2 de març.