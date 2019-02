El Madrid visita l'Ajax a la Lliga de Campions abans de rebre el Girona diumenge

El Reial Madrid intentarà avui (21.00, Movistar Liga de Campeones) confirmar també a Europa la seva millora de rendiment aconseguint un bon resultat en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions que li mesura l'Ajax, rival jove i atrevit que, liderat pel futur jugador del Barça Frankie de Jong, intentarà complicar les coses a l'actual campió.

Són baixa per lesió Marcos Llorente i Isco, absència, aquesta, que no trastoca els plans d'un Solari que ha de decidir si retoca el seu onze respecte a les seves dues últimes cites de nivell davant el Barça i l'Atlètic. El principal dubte torna a residir a la zona esquerra. Enrere, Reguilón sembla haver-li pres la titularitat al lateral a Marcelo, però la presència del brasiler al Camp Nou podria donar-li una nova oportunitat davant un equip que per aquest costat té el perill del talentós Ziyech. A dalt, Solari ha de tornar a triar entre Gareth Bale i Vinicius. El brasiler va demostrar davant el Barcelona i davant l'Atlètic que no l'espanten les grans cites, en què ha estat suplent el gal·lès, que, a canvi, té més facilitat per marcar que el brasiler.