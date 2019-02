«Veuen el futbol base com una font de diners i no com un mitjà de formació»

El mateix dia que el Palamós anunciava el trencament del conveni de col·laboració amb la FE Palamós i la creació del seu propi futbol base, l'entitat presidida per Joan Pau Pérez emetia un comunicat informant carregant contra la nova junta del degà, liderada per Patxi Otamendi.



La Fundació Esportiva Palamós defensa que «la nova directiva del Palamós sempre ha mirat amb escepticisme i recel tot el que envolta la FE Palamós, veient-hi només una font d'ingressos i mai un mitjà de formació», i assegura que existeix un contracte «en el qual la FE Palamós ho havia de donar tot a canvi de res». En aquest sentit, els responsables del futbol base palamosí mostren la seva disconformitat amb les voluntats de la directiva d'Otamendi explicant que «l'ús de l'escut i els colors del Palamós comportava la cessió de tots els inputs de publicitat i sponsors de la FE Palamós, a més s'imposava un cànon a tots els jugadors i s'havia de renunciar a l'equip amateur». En el comunicat, la Fundació lamenta que no es doni cap sortida econòmica al futbol base i es pregunta «si tots els ingressos han d'anar al primer equip».





En aquests moments la solució més òbvia i que va apuntar Otamendi és que cadascú faci el seu camí» perquè la convivència és impossible sinó s'enceta una negociació d'immediat per frenar la crisi. En el comunicat, la FE Palamós reconeix que les diferències amb la nova directiva del degà són insalvables i per aquest motiu exposa que «vist el nul esperit de col·laboració i les desorbitades exigències plantejades, ens plantegem renunciar al contracte de filiació i formalitzar un futbol base familiar, però igualment competitiu».