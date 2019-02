La Copa del Rei ACB arrenca amb el Barça i el Madrid com a grans favorits

El Barça Lassa i el Reial Madrid tornen a sortir com a màxims aspirants a la glòria en la 83a edició de la Copa del Rei de bàsquet, que es disputarà aquest cap de setmana al WiZink Center de la capital espanyola, on Baskonia, Unicaja i València es postulen com a alternatives i Tenerife, Joventut i Estudiants arriben sense pressió per intentar ser la sorpresa.

L'any passat, el Barça va aconseguir trencar l'hegemonia del Reial Madrid a Las Palmas, on es va dur una final no exempta de polèmica (92-90), i els blancs van reclamar una falta de Víctor Claver a Jeff Taylor en l'última acció. Els àrbitres no la van concedir i va concloure un emocionant duel amb Pablo Laso i Luka Doncic, que ara brilla amb força a l'NBA, encarant-se amb els seus rivals.

Malgrat que posteriorment l'equip blaugrana va fracassar en el seu assalt a la Lliga Endesa, ja que el Baskonia va apartar-lo de la final, sí que a la Copa es va plantar la llavor d'un projecte més estable, liderat per Svetislav Pesic des de la banqueta, que està donant fruits aquesta temporada, en la que lidera la classificació de l'ACB amb dues victòries més que el Reial Madrid i torna a lluitar amb els millors del continent en l'Eurolliga.

Tenerife i Unicaja seran els encarregats d'obrir la competició aquesta mateixa tarda (19.00) i Barcelona i València seguiran el programa (21.30). Canaris i catalans són caps de sèrie però això no els assegura la victòria. Per demà quedaran els partits de quarts entre Baskonia i Joventut en el primer torn (19.00) i Reial Madrid i Estudiantes (21.30) en un derbi amb molta grapa.Sobre favoritismes, l'únic cert és que el Barcelona arriba com a defensor del títol i que el Madrid ha guanyat quatre de les últimes cinc Copes del Rei. Però res està assegurat. Tots els equips tenen les seves opcions. Això sí, els dos grans només jugarien en una hipotètica final.