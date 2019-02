Derrota del Perfumerías contra el Kursk de Marta Xargay

Primera derrota del Perfumerías Avenida des del retorn de Miguel Àngel Ortega a la pista del Dinamo Kursk, l'equip de la gironina Marta Xargay (69-51), que no ha donat opcions a les castellanes imposant la qualitat de la seva plantilla amb referents com Breenna Stewart, Sonja Petrovic, Quanitra Hollingsworth, Anna Cruz o Natasha Howard. Al descans, el Kursk guanyava per 16 punts (37-21) i ja no ha deixat escapar una victòria que complica molt les opcions de l'Avenida de jugar els quarts de final de l'Eurolliga. Robinson ha estat la màxima anotadora de l'Avenida amb 14 punts i Xargay ha fet 5 punts en 17 minuts amb el Kursk.