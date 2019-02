El Figueres convoca eleccions a la presidència pel diumenge 31 de març

El Figueres, tal i com estava previst, ha engegat aquest vespre el període electoral que culminarà amb la celebració d'eleccions el proper diumenge 31 de març, a l'estadi de Vilatenim, coincidint amb el partit contra l'Ascó. Les votacions es podran fer efectives entre les tres de la tarda i les set del vespre. Una trentena de socis han estat presents a l'assemblea extraordinària que la junta havia convocat per donar el tret de sortida al procès.

Entre els dies 27 de febrer i 18 de març (a 2/4 de 8 del vespre) es poden presentar les diferents candidatures. Si només n'hi hagués una, seria proclamada entre els dies 19 i 21 de març. Si, com es preveu, n'hi ha més d'una, caldrà anar a les eleccions del 31 de març. Del 22 al 29 de març hi haurà la campanya electoral. De moment el president Narcís Bardalet ja ha anunciat que es presentarà a la reelecció. Paral·lelament un grup de socis, sota l'eslògan "Nous temps per a la Unió", també volen participar-hi amb una candidatura alternativa.