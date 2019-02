El Girona jugarà per l´ascens amb un bon balanç si tomba el Múrcia

La fase regular de LEB Plata arriba dissabte al final amb una última jornada en què s'acabaran de definir els grups del segon tram de temporada. El Bàsquet Girona ja fa dies que sap que lluitarà per l'ascens -de fet, a la conferència Est, tots els bitllets estan repartits però encara té a les seves mans la possibilitat de guanyar el Múrcia a Fontajau, un rival directe, en aquest darrer partit, i accedir a la fase decisiva per pujar a LEB Or acreditant un bon balanç que invitaria a l'optimisme. Guanyant el Múrcia, els gironins entrarien a la pugna per l'ascens amb sis victòries i quatre derrotes, uns números que no milloraria cap altre rival de l'Est i que, ara per ara, només millorarien el Zornotza (que paradoxalment encara no està classificat) i el Zamora, de la conferència Oest, amb 7-3.

El Girona igualaria els números del Villarrobledo i deixaria un rival directe, com el Múrcia, amb 5-5. L'Alacant, que jugarà contra l'Almansa, també té la possibilitat d'entrar a la pugna per pujar de categoria amb 6-4 si s'emporta el darrer partit. La fase d'ascens la juguen els sis millors equips de les dues conferències, Est i Oest, de LEB Plata, arrossegant els resultats amb aquells rivals amb qui ja s'han enfrontat i començant una lligueta nova contra els de l'altre grup. Qui acabi primer ascendirà directe; del segon al cinquè es jugaran dues places més a LEB Or en un play-off a doble partit.

Si a la Conferència Est ja és clar que Alacant, Múrcia, Villarrobledo, Girona, Almansa i Azuqueca lluitaran per pujar, i Albacete, Menorca, Morón, L'Hospitalet, Vic i La Roda per eludir el descens a EBA, en el grup Oest encara hi ha tres equips que no saben a què podran aspirar en la part decisiva de la temporada. Navarra, Zamora, Juaristi i Marin Ence Peixe Galego estan classificats per lluitar per l'ascens, però Zornotza, Estela i Rioja es jugaran les dues darreres places i un d'aquests haurà d'acabar en el grup dels qui intentaran no perdre la categoria. En la conferència Oest, a més, es donen algunes particularitats: el Navarra, líder, passaria a la fase per pujar com a cuer perquè només acredita un balanç de 3-6 amb els altres equips que l'acompanyarien. I el Zornotza, que avui seria líder d'aquesta nova lligueta d'ascens, amb un balanç de 7-3, encara no té la plaça garantida (necessita guanyar dissabte per dependre d'ell mateix i no esperar la derrota del Rioja). Un cop acabi la jornada de dissabte quedaran definits de manera definitiva els dos grups d'ascens i descens. El proper dilluns 18 a la seu de la Federació Espanyola se sortejarà el nou calendari. El camí del Girona cap a LEB Or arrencarà el 27 de febrer. Aquesta segona fase acabarà l'11 de maig i pels equips que facin play-off, fins el 25.