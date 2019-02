L'Ajuntament de Palamós aposta per un únic club de futbol base al municipi

L'Ajuntament de Palamós no veu gens bé la creació d'un tercer club de futbol base al municipi i assegurava que la mentalitat i voluntat «és la de lluitar perquè n'hi hagi només un pel bé de tots» Tant l'alcalde del poble, Lluís Puig, com el regidor d'esports, Joan Barba, consideren negativament el trencament entre el Palamós CF i la Fundació esportiva Palamós. Des del consistori s'aposta per la unificació del futbol base i no com passa actualment. Cal recordar que si prospera la creació d'un futbol base propi del Palamós CF, el poble passaria a tenir tres entitats de base: Palamós CF, FE Palamós i Global. Encabir més equips provocarà una major pressió per a les instal·lacions esportives municipals, ara ja molt tensionades per la gran demanda. Segons l'alcalde «actualment ens trobem a un nivell d'entrenaments i de competicions que fa que estiguem al límit». «Les instal·lacions municipals no poden absorvir més equips de futbol base», afegeix.