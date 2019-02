L'Uni haurà de tornar a apel·lar a Fontajau per remuntar en l'Eurocup

Llàstima de triple. L'encert final, just en el darrer segon, de la base local Agnes Studer posarà més pressió a l'Spar Citylift Girona de cara al partit de dimecres vinent a Fontajau on haurà de guanyar el Szekszard hongarès per 7 punts, o més, si vol arribar als quarts de final de l'Euocup. Ahir, a Hongria, les gironines van sobreviure a la petita ratonera del pavelló del Szekszard i a la intensitat del seu joc interior, la nord-americana Erica McCall és una jugadora a tenir molt en compte, en un partit més igualat, fins i tot, del que marquen els 6 punts de diferència final després del triple de Studer (79-73).

Perfumerías Avenida a banda, l'Spar Citylift Girona no està acostumat a trobar-se rivals amb més, o com a mínim, la mateixa capacitat física en el joc interior. No li passa a la lliga i, de moment, tampoc s'hi havia trobat aquesta temporada a l'Eurocup. Almenys fins ahir. Erica McCall és un autèntic portent físic, integrant de la selecció nord-americana de 3x3 i jugadora més valorada de l'Eurocup amb 18 punts i 10 rebots per partit, forma una molt bona parella interior amb l'australiana Abby Bishop al Szekszard. Així, l'equip hongarès, controlant bé el rebot ofensiu i sortint ràpid al contracop, va sobreviure a la bona posada en escena de l'Uni (4-10) i, amb 10 punts de cadascuna de les seves dues pivots, va arribar a guanyar per 35-25 a mitjans del segon quart. A l'altre costat, però, hi havia un Spar Citylift Girona que no es va posar nerviós ni pels moments de rauxa de les locals jugant al vertiginós ritme de la base croat Dojkic ni veient com els àrbitres les anava carregant de faltes. McCall i Bishop són molt potents, però Nadia Colhado no és petita i, a sobre, veu molt bé el bàsquet. A les pivots del Szekszard els costa seguir les continuacions després de bloc de la brasilera de l'Uni que, alimentada per passadores del nivell de Laia Palau o Núria Martínez, va arribar al descans sent la màxima anotadora del partit amb 12 punts. L'Uni va esborrar en un tres i no res l'avantatge del Szekszard i, per postres, quan semblava que marxaria al vestidor perdent per tres punts va aparèixer Shay Murphy per robar una pilota a la mitja pista per acabar la primera meitat amb un triple al darrer segon (39-39).

La remuntada de l'Uni no va pesar mentalment al Szekszard que, al tercer quart, va seguir fidel al seu estil. Bona defensa, rols molt definits en atac i el protagonisme prop de cistella de Bishop i, sobretot, de McCall que, amb 23 anys, té molts números de jugar la propera temporada en un equip d'Eurolliga. Conscient que l'eliminatòria es decidirà a Fontajau, l'Uni no va perdre els nervis quan el Szekszard apujava més el nivell dels contactes: 57-58 al final del tercer quart.

En els últims 10 minuts, les hongareses, amb el suport del seu animós públic, molts espectadors es van passar tot el partit drets, van apujar el nivell d'intensitat amb la paradoxa que, però, Reisingerova i Núria Martínez van ser les dues primeres a caure eliminades per cinc faltes personals. Un triple de Dojkic va posar el Szekszard 5 punts per davant (68-63). L'Uni va tornar a reaccionar bé, empat a 72-72 manca de menys dos minuts i llavors ja amb Erica McCall fora de combat per cinc faltes, però un falta sobre la brasilera en el darrer minut amb 74-72 en el marcador, i el triple final d'Studer van acabar de posar més tensió de cara al partit de dimecres vinent a Fontajau.