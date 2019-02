Martin Atilla i Maria Perelló comencen imposant la seva llei a Palamós

Pas per la boia del grup vermell en la primera jornada

Alfred Farré

Com si no hagués passat el temps, la 30 edició de l'International Palamós Optimist Trophy-14 Nations Cup ha començat com va acabar la 29 edició, amb el letó Martin Atilla comandant la classificació general entre una flota de 550 vaixells de 30 països, i la mallorquina Maria Perelló (CN S'Arenal) dominant en categoria femenina.

Atilla que ja partia com a favorit en categoria masculina després de guanyar el títol el 2018, després de la primera de les quatre jornades de 2019 torna a ser líder absolut després de guanyar les tres proves que s'han disputat en la jornada inaugural, en el seu cas al grup groc, sent el millor, tant del seu grup com de tota la regata. D'aquesta manera Atilla confirma la seva etiqueta de favorit i afronta la segona jornada -demà divendres- de rondes classificatòries amb les majors de les garanties.

L'irlandès Rocco Wright és qui segueix l'estela del letó a tres punts després d'un 2-1-3 en el grup blanc i situant-se en segona posició a la general. Maria Perelló és a més de la líder en categoria femenina, és tercera a la general absoluta a només cinc punts del líder; la doble campiona del món ha demostrat el seu altíssim nivell i amb un 4-3-1 en el grup verd es col·loca en posició de podi per darrere del letó i l'irlandès.

El vent ha permès que el Comitè de Regates autoritzés les 15 sortides previstes. Meteorològicament la jornada ha estat perfecta amb vent de Garbí (sud-oest) suau a l'inici de les proves entre 8-9 nusos i a mesura que ha anat avançant la jornada ha anat pujant fins als 15-16 amb puntes de 20 nusos. Per a la jornada de demà l'inici de les proves està previst a partir de les 11 del matí amb tres noves mànigues que definiran la fase final que es disputarà el cap de setmana.