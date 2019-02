El Mercedes-Benz Classe A rep el premi «Cotxe de l´Any dels Lectors 2019»

«El sector de l'automòbil és un fidel termòmetre i autèntica palanca de l'economia espanyola i soc dels que pensen que no hi ha millor escola per als gestors públics que la d'aprendre dels encerts dels gestors privats». Unes declaracions en què, José Luis Ábalos, ministre de Foment, posava de manifest la importància del món de l'automòbil en la cerimònia de lliurament del Premi Cotxe de l'Any dels Lectors 2019 de Prensa Ibérica, grup editor del Diari de Girona, i La Vanguardia, a la quarta generació del Mercedes Benz Classe A.

La dissetena edició d'aquests guardons reunia de nou als principals protagonistes del món del motor nacional en un esdeveniment en què també es distingia Endesa pel projecte de mobilitat elèctrica Endesa X amb el Premi Institucional del Motor, i al tres vegades campió del món de motociclisme, Dani Pedrosa, amb la distinció de Nom del Motor. Ábalos elogiava «l'audàcia i capacitat d'adaptació del sector del motor davant els reptes de la globalització i de la digitalització del sector de l'automoció, la cultura de l'esforç i capacitat d'adaptació al futur forma part de l'ADN de les empreses del món del motor, al qual el govern ha de donar suport sent sensible a les seves necessitats».

Així mateix, el titular de la cartera de Foment manifestava el seu agraïment per formar part d'aquest lliurament de premis, alhora que justificava la seva presència a l'acte tot i l'atapeïda agenda per al Congrés dels Diputats amb la votació del projecte dels pressupostos generals de l'Estat «com a mostra que el Govern és i ha de continuar sent un motor en marxa, sigui quina sigui la circumstància, i també de la meva obligació, com a part del Govern, de donar suport a un certamen, la trajectòria del qual és indicativa de l'alt nivell de competència i exigència de la indústria automobilística».



Un sector en constant evolució

Javier Moll, president de Prensa Ibérica, iniciava la seva intervenció fent referència a «els canvis profunds en els quals es troba immers el sector davant un nou escenari en el qual l'únic que roman és el compromís de les marques per la mobilitat ecològica i la seguretat de les persones». Un marc en el qual destacava la cada vegada major presència d'alternatives als sistemes de combustió tradicionals, amb el creixement que estan experimentant les noves solucions híbrides. No en va, Javier Moll afirmava que aquest procés de «transformació del sector cap a les energies alternatives serà lent i arriba amb nombroses incògnites i incerteses que tenen a veure amb les mesures polítiques i socials que s'estan prenent». En aquest sentit, el president de Prensa Ibérica advoca per «una transició efectiva, però racional en què la indústria de l'automòbil i la societat sàpiguen exactament cap a on anem, com és el full de ruta i quin és el calendari».

Javier Moll concloïa la seva intervenció fent especial èmfasi en el projecte NEOMotor posat en marxa pel grup editorial que presideix. Una aposta «ambiciosa en la qual conflueixen tots els actius amb què comptem en el món de l'automoció, amb el suport d'una revista trimestral, una web especialitzada amb un gran protagonisme dels continguts multimèdia i la unificació de la imatge i contingut dels suplements setmanals i la presència a les xarxes socials».



Cotxe de l'Any dels Lectors

Roland Schell, president de Mercedes-Benz Espanya, recollia de mans del ministre de Foment el guardó de Cotxe de l'Any dels Lectors 2019 aconseguit pel Mercedes-Benz Classe A. Un model que, segons l'alt directiu de la firma alemanya «és un clar exemple de l'esperit pioner dels fundadors de la nostra companyia i fidel reflex del lema de Mercedes-Benz, el millor o res». Schell manifestava l'aposta per la innovació des del naixement de Daimler el 1886 «amb l'objectiu de no aturar-nos mai, el que ens serveix de guia en aquesta nova societat en la qual hem de reinventar no només l'automòbil sinó també la mobilitat». En aquest escenari, el màxim representant de Mercedes-Benz a casa nostra posava de manifest la nova estratègia de la marca sota el projecte CASE, «basada en quatre pilars com són la Connectivitat, la conducció autònoma, el vehicle Compartit ( Share, en anglès ) i l'electricitat».

Javier Godó, president del Grup Godó i editor de La Vanguardia, era l'encarregat de lliurar el Premi Institucional del Motor a José Bogas, conseller delegat d'Endesa. El màxim dirigent de l'empresa energètica espanyola agraïa l'obtenció d'aquest reconeixement «que posa de manifest els nombrosos reptes que té per davant el cotxe elèctric, entre els quals destaquen l'autonomia de les bateries i els punts de recàrrega». Precisament en aquest últim apartat és on se situa el projecte Endesa X, «una ambiciosa aposta per crear una extensa xarxa de punts de càrrega per superar aquesta barrera existent en l'actualitat i poder donar un adequat servei al ciutadà». José Bogas assegurava al seu torn que Endesa és conscient del «canvi radical que ha patit el context energètic, econòmic, empresarial i fins i tot social, i que ens ha portat a l'obligació de tenir un clar compromís d'evolució per seguir sent empreses sostenibles en el futur». Uns canvis que, segons ell, s'han de fer «de manera ordenada i gradual davant d'un procés irreversible al qual s'han de sumar tots els sectors».

Els Premis Cotxe de l'Any dels Lectors també van reconèixer el palmarès d'un dels noms més destacats del panorama del motociclisme espanyol. Dani Pedrosa era distingit amb el guardó de Nom del Motor per retre tribut a una brillant trajectòria esportiva entre els millors de l'especialitat. Javier Moll lliurava l'escultura de Martín Chirino a Xavi Bosch, que recollia el guardó en representació del pilot català convalescent d'una recent operació, i que va agrair a l'organització haver-lo triat per aquest premi amb un emotiu vídeo.

Així mateix, els Premis Cotxe de l'Any dels Lectors van fer en aquesta ocasió un reconeixement especial al saló internacional Automobile Barcelona que el 2019 compleix el seu primer centenari. Javier Godó lliurava la placa commemorativa a Enrique Lacalle, president d'Automobile Barcelona, després de fer un resumit però complet repàs als forts vincles que uneixen la ciutat comtal amb la indústria de l'automòbil tant en l'àmbit industrial i econòmic com en l'esportiu i social .