Triomf d'un Madrid que pot perdre Benzema per lesió per rebre el Girona

Valuosa, soferta i també treballada victòria la que va aconseguir anit el Reial Madrid a Amsterdam. L'1-2 final deixa els de Solari en una molt bona posició per classificar-se per als quarts de final de la Lliga de Campions. I això que va patir de valent davant un Ajax ambiciós, que va jugar molt bé i que va perdonar nombroses ocasions per signar un millor resultat. La mala notícia per als blancs la va protagonitzar Karim Benzema. El francès, en estat de gràcia, va tornar a marcar però va abandonar el camp amb molèsties i és dubte per enfrontar-se aquest diumenge al Girona en partit de Lliga.

Una pressió altíssima dels holandesos li va complicar la vida al Reial Madrid, que només va tenir uns minuts de cert domini. Vinicius va fer aparèixer Onana al començar, però després va ser un monòleg de l'Ajax. Tadic va enviar la pilota al pal al 25 mentre que gairebé un quart d'hora més tard va arribar l'acció polèmica de la nit. Courtois no va poder blocar una rematada de cap de Blind i el refús el va collir Tagliafico per enviar la pilota al fons de la porteria. Va ser llavors quan l'àrbitre, l'eslovè Damir Skomina, va decidir revisar la jugada amb el VAR per acabar anul·lant-la per un suposat i molt discutit fora de joc de Tadic.

El pas dels minuts va equilibrar la balança, sobretot perquè als locals van anar perdent les forces. Això ho va aprofitar el Reial Madrid per fer el 0-1. La gran jugada personal de Vinicius la va aprofitar Benzema per allargar el seu idil·li amb el gol. El francès, això sí, va demanar el canvi una estona més tard, a priori per un problema al maluc. El va rellevar Marco Asensio.

El gol i la millora del conjunt visitant no va desanimar l'Ajax, que va mantenir-se fidel al seu pla i les seves conviccions. Tant d'esforç va obtenir el seu premi a un quart d'hora pel final. Ziyech, al cor de l'àrea, va engaltar una centrada i va superar Courtois fent pujar l'empat al marcador. Amb l'1-1 hauria pogut passar de tot, però va ser el Reial Madrid el que acabaria donant el cop de gràcia. A pocs minuts per la fi del temps reglamentari, Asensio va acabar amb les esperances locals. Carvajal la va posar al segon pal i ell només la va haver d'enviar al fons de la xarxa. Ramos va forçar una targeta groga i es perdrà el partit de tornada de vuitens, d'aquí a unes setmanes. Mentre que els blancs tornaran a l'acció aquest diumenge al Bernabéu. Serà contra el Girona.