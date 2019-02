El Bàsquet Girona fa una nova campanya d'abonats

El Bàsquet Girona llança una nova campanya d'abonats destinada a augmentar una massa social que, de moment, en la temporada del debut a LEB Plata els ha permès arribar a uns 700 socis. Davant l'imminent inici de la segona fase de competició, en què l'equip de Quim Costa pugnarà per l'ascens a LEB Or, el club que presideix Marc Gasol inaugura una nova campanya de socis amb preus reduïts per a tots aquells que vulguin seguir els sis partits que vindran ara a Fontajau i, arribats el cas, el d'un hipotètic play-off. Les tarifes són 40 ? individual, 25 ? júnior (de 6 a 12 anys), 70 ? per a parelles, 110 ? per a famílies de 4 o més membres, 25 ? per als socis de l'Uni Girona i 30 ? per als socis del Girona FC, les persones majors de 65 anys, els universitaris i els jugadors federats.

El 27 de febrer, el Bàsquet Girona començarà la segona fase de LEB Plata després d'haver-hi accedit en quedar entre les primeres sis posicions de la conferència est. La segona fase acabarà l'11 de maig després de 12 jornades. El primer classificat pujarà directament a LEB Or i les altres dues places d'ascens se les jugaran el segon contra el cinquè i el tercer contra el quart a doble partit.

Abans d'aquesta nova fase, però, l'equip de Quim Costa rebrà demà a Fontajau (20.00) el Múrcia en la darrera jornada de la lliga regular. Un duel transcendental perquè el Múrcia també passarà a la fase d'ascens i el resultat que es desprengui del partit s'arrossegarà. El Girona duu ara un balanç de 5-4 amb els equips de dalt i el pot convertir en un 6-4 que li permetria encarar la fase d'ascens des del tercer lloc i amb òptimes possibilitats. Per a aquesta cita, el club instal·larà una grada d'animació per estimular l'ambient del pavelló. L'objectiu és que el partit contra el Múrcia no sigui l'única ocasió i que, a partir de la segona fase, la grada sigui regular. La participació està oberta a qualsevol aficionat. Aquesta nova grada agafa el relleu d'antigues grades d'animació del bàsquet masculí professional a Girona i estarà impulsada per un grup de gent jove que vol heretar la il·lusió que va quedar enterrada fa una dècada amb la fallida del CB Girona.