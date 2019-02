Clínic a Figueres del «Messi» del padel, Fernando Belasteguín

El Club Padel Indoor Figueres serà l'escenari aquest diumenge a partir de les 10 del matí d'un clínic a càrrec del considerat com a millor jugador de la història. Una oportunitat única per conèixer Fernando Belasteguín, amb l'entrada totalment gratuïta. Belasteguin, de 39 anys, està considerat com el Messi del padel i després de molt temps com a número 1 del món ara ha baixat al vuitè lloc del rànquing per una lesió. Serà la segona vegada que visita el Padel Figueres, perquè anteriorment hi va estar el 2013.

Abans d'arribar a diumenge, el figuerenc ha organitzat un campionat amateur head que s'està jugant aquesta setmana. El torneig consta de diferents categories i es juga en les següents modalitats: masculí, femení i mixte.

L'esdeveniment de diumenge consta de diferents actes: la jornada arrencarà amb un xocolatada popular a partir de les 9.30. Tot seguit, a les 10, es realitzarà el clínic i partit d'exhibició de Fernando Belasteguín (16 anys millor jugador del Món), per veure el seu joc en directe i conèixer-lo en persona. A continuació hi haurà una estona per poder fer fotos i firmes amb el jugador. L'esdeveniment es tancarà amb l'actuació d'Ariadna Vieyra, participant de La Voz kids.