«Encara ens queda molta feina per fer en l'esport femení»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha liderat aquest matí la reivindicació de mantenir «l'aposta per l'esport femení» en la presentació la setena edició de la Jornada de l'Esport Femení que es farà el diumenge 10 de març al centre de la ciutat. «Si volem ser una societat digna de ser considerada, no podem avançar deixant gent enrere, aquí hi entrem les dones i la necessitat que fem esport per tenir una societat més saludable», ha dit Madrenas per presentar una jornada que l'any passat va reunir al voltant de 1.500 persones, entre esportistes i públic, i en la que es podran practicar més d'una vintena d'esports diferents.

Tant Madrenas com l'organitzadora de la jornada, Olga Praderas, han destacat la importància de seguir treballant per evitar que les noies deixin la pràctica esportiva en arribar a l'adolescència: «Necessitem tenir una major visualització de les dones esportistes professionals, perquè, igual que passa amb els nois, les noies tinguin referents que els animin a fer esport».