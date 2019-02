LaLliga ha denunciat al Comitè de Competició el gest de Gareth Bale després de marcar el tercer gol contra l'Atlètic la passada jornada. El gal·lès s'exposa a una sanció de com a mínim tres partits. Tot i això, la resolució de la denúncia no s'hauria de fer efectiva fins la setmana que ve i, per tant, Bale podria jugar diumenge contra el Girona.